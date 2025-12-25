Тула ждёт в гости, а за пряниками можно зайти в московское метро
В преддверии Нового года Тульская область запустила праздничную акцию для привлечения туристов. Её визитной карточкой стал тематический поезд, курсирующий в московском метрополитене. Как рассказала заместитель министра культуры и туризма региона Елена Мартынова, эта инициатива — часть стратегии по повышению туристической привлекательности области.
«Мы, туляки, знамениты радушием и гостеприимством. Поэтому хотели бы поздравить пассажиров московского метрополитена с Новым годом», — отметила Мартынова.
В тульском вагоне московского метрополитена пассажиров встретят Дед Мороз и Снегурочка. Они проведут викторину о достопримечательностях Тульской области, награждая знатоков фирменными пряниками и праздничными открытками.
«Приятно, что даже туляки, которые оказываются в этом поезде в Москве, узнают о малых городах то, чего не знали, находясь в нашем регионе», — поделилась Мартынова. Всего за время акции этот праздничный состав совершит около 4,5 миллионов поездок.
Но на одном поезде тульские чудеса не заканчиваются. На новогодние праздники в самой Туле для гостей и жителей подготовлена серия мероприятий.
В туристско-информационном центре на ул. Мосина можно будет бесплатно отправить новогоднюю открытку в любой город России.
В историческом центре запустят акцию «Тайный Дед Мороз»: совершив покупку в сувенирных магазинах-участниках, можно будет загадать подарок для следующего покупателя и забрать себе приготовленный сюрприз.
Уже в эту субботу состоится креативная ярмарка с изделиями мастеров из Тулы, Калуги, Москвы и Рязани.
5 января в квартале «Искра» пройдёт необычный показ шуб.
А 7 января на набережной будут ждать празднично украшенные повозки для фотографий.