Тульский клуб «Вертикаль» стал лауреатом всероссийской премии «Больше, чем путешествие»
- 08:30 26 декабря 2025
Тульская городская молодежная общественная организация «Туристический клуб Вертикаль» получила федеральное признание, об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Клуб, основанный в 1995 году, уже почти три десятилетия знакомит молодёжь региона с активным туризмом. Программа направлена на изучение природы и истории Тульской области, развитие навыков командной работы, ориентирования на местности и принятия решений в нестандартных условиях.
За годы работы через проект прошло более 10 000 жителей области. Участники клуба регулярно отправляются в спортивные походы и сплавы по России и за рубежом, включая Алтай, Приполярный Урал и Армению, а также успешно выступают на чемпионатах России и мира по спортивному туризму.
Визитной карточкой организации стал палаточный лагерь на реке Осетр в селе Дедиловские Выселки, где ежегодно отдыхают и учатся туристскому мастерству около 100 детей и подростков.