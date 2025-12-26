Более 30 пар выбрали «красивую дату» для свадьбы в Туле
- 09:30 26 декабря 2025
Вчера во Дворце бракосочетания свой союз официально оформили 34 пары, что примерно в два раза превышает обычную ежедневную статистику декабря. Это связано с выбором красивой даты — 25.12.25.
Торжественные церемонии прошли в предновогодней атмосфере. Поздравить молодожёнов пришли Дед Мороз и Снегурочка, которые вручили каждой паре памятные подарки как талисман на счастливую семейную жизнь.
Как отметили в органах ЗАГС, в последнюю неделю уходящего года традиционно наблюдается повышенный интерес к регистрации брака. Многие пары стремятся сочетаться узами брака перед Новым годом, а необычная симметричная дата добавляет событию особого символического значения.
Поздравление молодым семьям направили и представители власти, выразив надежду, что Тульская область будет становиться для них территорией семейного благополучия.