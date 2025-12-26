Губернатор Миляев рассказал о выставке об истории Госсовета в Кремле
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в составе участников заседания Государственного совета РФ посетил в Кремле специальную выставку, посвящённую истории этого института со времён Российской империи. Экспозиция была организована по инициативе помощника Президента, секретаря Госсовета Алексея Дюмина.
«Выставка приурочена к 25-летию Государственного Совета в современной России, который был воссоздан в 2000 году. Но не все знают, что его история уходит корнями в 1810 год, когда император Александр I учредил этот высший законосовещательный орган», — отметил губернатор в своём сообщении в канале МАХ.
Дмитрий Миляев обратил внимание на уникальные экспонаты, представленные на выставке, в том числе из собрания Государственного исторического музея и фондов Личной библиотеки Президента. Особо он выделил гусиное перо, которым был подписан журнал заседания Общего собрания Госсовета об упразднении крепостного права.