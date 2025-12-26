Погода
В Туле 26 декабря станет теплее
- 08:55 26 декабря 2025
Холода ненадолго сдали позиции и неделя в Туле завершится тепло и снежно.
По прогнозам синоптиков температура воздуха днем не повысится выше нуля, а ночью опустится до -3 градусов.
При этом, в пятницу ожидается порывистый ветер западного направления до 10 м/с.
Осадки в виде мокрого дождя со снегом будут идти весь день.
Давление пониженное, составит 732 мм рт. ст. Магнитных бурь не ожидается, индекс понижен - 2 балла.
Другие новости
Погода