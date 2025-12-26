В Туле наградили лучших профессионалов туриндустрии в рамках нацпроекта
- 09:40 26 декабря 2025
В рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Туле состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма».
Мероприятие прошло при поддержке правительства Тульской области.
Заместитель губернатора Ярослав Раков, приветствуя участников, отметил, что по поручению главы региона Дмитрия Миляева особое внимание уделяется инициативе «Кадры для туризма». В области создаётся многоуровневая система подготовки: открыт первый туристический класс, работают два образовательных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет», а ведущие вузы региона готовят специалистов в профильных институтах.
Конкурс проводился по четырём номинациям: «Лучший экскурсовод», «Лучший работник службы приёма и размещения», «Лучший повар» и «Лучший официант». В отборочных этапах приняли участие 18 специалистов из гостиниц, музеев и ресторанов области, которые прошли тестирование и продемонстрировали практические навыки. Оценку проводило жюри, в состав которого вошли эксперты образовательных организаций, музейного и туристического сообщества.
Победителями стали:
Лучший экскурсовод: Леонид Шмельков (Исторический музей).
Лучший работник службы приёма: Эллада Мустафаева (AZIMUT Парк Отель).
Лучший повар: Максим Романов (ресторан «Берендей»).
Лучший официант: Дарья Башкирова (ресторан «Светски»).
Также были вручены награды в специальных номинациях за креативность и гостеприимство.