Культура

В Туле вручили премию «Триумф» лучшим актёрам театрального сезона

  • 10:30 26 декабря 2025
post-img

Фото: правительство Тульской области

В Тульском академическом театре драмы состоялась торжественная церемония вручения региональной театральной премии «Триумф».

Лауреатами стали актёры ведущих театров области по итогам сезона 2024-2025 годов.

Награды победителям вручила заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова. Она передала слова благодарности от губернатора Дмитрия Миляева всем театральным коллективам за преданность профессии и служение искусству.

«Театр живёт благодаря диалогу со зрителем, который является главным ценителем. Благодарю каждого, кто создаёт спектакли, — от актёров до костюмеров, — за то, что делаете жизнь региона ярче и даёте возможность прикоснуться к произведениям разных эпох», — сказала Ольга Гремякова.

В номинации «Лучшая мужская роль» победил артист Тульского академического театра драмы Артём Стребляк за роль Теодоро в спектакле «Собака на сене». «Лучшую женскую роль» жюри присудило Ярославне Прилепской из Тульского ТЮЗа за исполнение роли госпожи Простаковой в «Недоросле».

В числе других лауреатов — артисты Тульского театра кукол Сергей Буряков и Екатерина Калугина (номинация «Лучшая роль в кукольном спектакле»), а также Андрей Мельников (ТЮЗ) и Вадим Нефёдов (Новомосковский филиал Тульского театра драмы) в категории «Лучшая роль второго плана».

Региональная театральная премия «Триумф» была учреждена в 2000 году и вручается ежегодно за наиболее яркие достижения в театральном сезоне.

Другие новости

post
Культура

В посёлке Арсеньево после капремонта открылся Центр культуры, кино и досуга

10:50 27 декабря 2025
post
Культура

Тульская область вошла в ТОП-10 регионов по перевыпуску Пушкинских карт

16:45 26 декабря 2025
post
Культура

Названы самые популярные у туляков книги в 2025 году

14:52 26 декабря 2025
post
Культура

Тематический поезд «Тула» устроил викторину для пассажиров на станции «Курская» в Москве

14:25 26 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org