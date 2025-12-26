В Туле вручили премию «Триумф» лучшим актёрам театрального сезона
- 10:30 26 декабря 2025
В Тульском академическом театре драмы состоялась торжественная церемония вручения региональной театральной премии «Триумф».
Лауреатами стали актёры ведущих театров области по итогам сезона 2024-2025 годов.
Награды победителям вручила заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова. Она передала слова благодарности от губернатора Дмитрия Миляева всем театральным коллективам за преданность профессии и служение искусству.
«Театр живёт благодаря диалогу со зрителем, который является главным ценителем. Благодарю каждого, кто создаёт спектакли, — от актёров до костюмеров, — за то, что делаете жизнь региона ярче и даёте возможность прикоснуться к произведениям разных эпох», — сказала Ольга Гремякова.
В номинации «Лучшая мужская роль» победил артист Тульского академического театра драмы Артём Стребляк за роль Теодоро в спектакле «Собака на сене». «Лучшую женскую роль» жюри присудило Ярославне Прилепской из Тульского ТЮЗа за исполнение роли госпожи Простаковой в «Недоросле».
В числе других лауреатов — артисты Тульского театра кукол Сергей Буряков и Екатерина Калугина (номинация «Лучшая роль в кукольном спектакле»), а также Андрей Мельников (ТЮЗ) и Вадим Нефёдов (Новомосковский филиал Тульского театра драмы) в категории «Лучшая роль второго плана».
Региональная театральная премия «Триумф» была учреждена в 2000 году и вручается ежегодно за наиболее яркие достижения в театральном сезоне.