Полистаем календарь — 26 декабря

  26 декабря 2025
Сегодня, 26 декабря, – День противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск РФ, учрежденный в 2007 году.

Дата праздника не случайна. Именно в этот день в 1915 году, во время Первой мировой войны (1914-1918), генерал Михаил Алексеев (1857-1918) издал приказ о формировании артиллерийских батарей, предназначенных наносить огневые удары по боевым самолетам противника. 

Православная церковь чтит сегодня память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

На Руси в этот день, прозванный Евстратиевым, запрещалось сквернословить.

Именины отмечают Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест, Яков.

