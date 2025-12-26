Календарь
Полистаем календарь — 26 декабря
- 10:15 26 декабря 2025
Сегодня, 26 декабря, – День противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск РФ, учрежденный в 2007 году.
Дата праздника не случайна. Именно в этот день в 1915 году, во время Первой мировой войны (1914-1918), генерал Михаил Алексеев (1857-1918) издал приказ о формировании артиллерийских батарей, предназначенных наносить огневые удары по боевым самолетам противника.
Православная церковь чтит сегодня память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
На Руси в этот день, прозванный Евстратиевым, запрещалось сквернословить.
Именины отмечают Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест, Яков.
Другие новости
Календарь