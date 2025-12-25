Происшествия
Пожар на заводе в Щёкино полностью потушили
- 22:38 25 декабря 2025
Пожар в цехе по производству сэндвич-панелей завода «Техностиль» на ул. Болдина в Щёкино полностью потушили.
Возгорание ликвидировали на площади 4500 квадратных метров. Из здания эвакуировали 12 человек, пострадавших нет.
По данным МЧС, к тушению привлекали 13 единиц техники и 50 спасателей, на месте также работал пожарный поезд. Причину пожара установит дознаватель.
Кроме того, специалисты провели замеры качества воздуха в жилой застройке рядом с предприятием — превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявили.
