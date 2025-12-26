Общество
Продажу алкоголя в центре Тулы ограничат перед Новым годом
- 11:30 26 декабря 2025
В новогоднюю ночь в центре Тулы будет временно запрещена розничная продажа алкоголя. Ограничение введено в связи с проведением праздничных мероприятий на площади Ленина.
Согласно решению администрации города, приостановка продажи коснется всех предприятий торговли, расположенных в радиусе менее 1 километра от главной праздничной площади. Запрет будет действовать с 20:00 31 декабря до 00:00 1 января.
Под ограничение попадает вся алкогольная продукция, включая пиво, сидр, медовуху и другие напитки. Администрация рекомендует торговым точкам заранее разместить для покупателей информацию о временном прекращении продаж.
