Общество

Мечта школьницы из Суворова сбылась благодаря акции «Навыки вместо конфет»

  • 11:16 26 декабря 2025
post-img

Фото: министерство молодежной политики Тульской области

17-летняя Мария Туголукова из Суворовского района встретилась с министром молодёжной политики Тульской области Анастасией Бариновой.

Эта встреча стала первым исполненным желанием в рамках новогодней акции «Навыки вместо конфет», которую проводит филиал фонда «Защитники Отечества».

Мария, отличница и активный волонтер, мечтала обсудить создание собственной общественной организации. Во время беседы с министром она получила профессиональные советы, узнала о мерах поддержки и наметила первые шаги к реализации своей идеи.

«Я очень сильно боялась, но наш разговор хорошо сложился. Я много узнала о планах министерства», — поделилась школьница.

В будущем она планирует поступать в Тульский педуниверситет на направление «Организация работы с молодежью».

Мария растет в многодетной семье, где отец и двое старших братьев служат в зоне СВО. 

Акция «Навыки вместо конфет» направлена на профориентацию детей участников СВО, давая им возможность на один день погрузиться в интересующую профессию. Фонд продолжает принимать заявки от семей.
 
 

