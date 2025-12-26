В Тульской области выявили шесть «черных» кредиторов
- 13:55 26 декабря 2025
С января по сентябрь 2025 года Банк России выявил в Тульской области шесть организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием. Информация о них внесена в специальный предупредительный список регулятора и направлена в правоохранительные органы.
Часть выявленных структур позиционировала себя как ломбарды, выдавая займы под залог имущества без необходимой лицензии. Другие — физические лица — незаконно предоставляли займы под залог недвижимости, что по закону запрещено.
«Сегодня интерес мошенников смещается в интернет. Нелегальные кредиторы все чаще привлекают клиентов через социальные сети и мессенджеры», — отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин. Он предупредил, что сотрудничество с такими структурами грозит клиентам завышенными процентами, потерей залогового имущества и противоправными методами взыскания долгов.
Регулятор призывает граждан проверять легальность финансовых организаций на своем официальном сайте в разделе «Участники финансового рынка». Общий предупредительный список Банка России, куда вносятся нелегальные компании и проекты, насчитывает уже почти 25 тысяч наименований.