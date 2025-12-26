Культура

Названы самые популярные у туляков книги в 2025 году

  • 14:52 26 декабря 2025
post-img

Фото: Яна Калюжная

Сервис «Литрес» подвел читательские итоги 2025 года в Тульской области, определив самые популярные цифровые книги и авторов среди жителей региона. Анализ был основан на данных о продажах электронных и аудиокниг.

Лидером по спросу среди аудиокниг стал «Трансерфинг». В топ-5 вошли:

1. Аудиокнига «Трансерфинг себя» Вадима Зеланда в озвучке Михаила Черняка.

2. Аудиокнига «Тайна мертвого ректора. Книга 2» Виктора Дашкевича в исполнении Александра Клюквина.

3. Аудиокнига «Трансерфинг реальности. Ступени I-V» Вадима Зеланда (озвучка Михаила Черняка).

4. Аудиокнига «Ведьмак» Анджея Сапковского в озвучке Всеволода Кузнецова.

5. Аудиокнига «Счастливый карман, полный денег» Дэвида Кэмерона Джиканди в исполнении Вадима Чернобельского.

Рейтинг самых востребованных авторов у пользователей из Тульской области возглавили Серж Винтеркей, Алекс Ключевской (Леха), Роман Прокофьев, Олег Сапфир и Андрей Васильев.

Данные показывают устойчивый интерес жителей региона к аудиоформату, а также к литературе в жанрах нон-фикшн (практическая и мотивационная психология) и фэнтези.

Другие новости

post
Культура

В посёлке Арсеньево после капремонта открылся Центр культуры, кино и досуга

10:50 27 декабря 2025
post
Культура

Тульская область вошла в ТОП-10 регионов по перевыпуску Пушкинских карт

16:45 26 декабря 2025
post
Культура

Тематический поезд «Тула» устроил викторину для пассажиров на станции «Курская» в Москве

14:25 26 декабря 2025
post
Культура

В Туле вручили премию «Триумф» лучшим актёрам театрального сезона

10:30 26 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org