Названы самые популярные у туляков книги в 2025 году
- 14:52 26 декабря 2025
Сервис «Литрес» подвел читательские итоги 2025 года в Тульской области, определив самые популярные цифровые книги и авторов среди жителей региона. Анализ был основан на данных о продажах электронных и аудиокниг.
Лидером по спросу среди аудиокниг стал «Трансерфинг». В топ-5 вошли:
1. Аудиокнига «Трансерфинг себя» Вадима Зеланда в озвучке Михаила Черняка.
2. Аудиокнига «Тайна мертвого ректора. Книга 2» Виктора Дашкевича в исполнении Александра Клюквина.
3. Аудиокнига «Трансерфинг реальности. Ступени I-V» Вадима Зеланда (озвучка Михаила Черняка).
4. Аудиокнига «Ведьмак» Анджея Сапковского в озвучке Всеволода Кузнецова.
5. Аудиокнига «Счастливый карман, полный денег» Дэвида Кэмерона Джиканди в исполнении Вадима Чернобельского.
Рейтинг самых востребованных авторов у пользователей из Тульской области возглавили Серж Винтеркей, Алекс Ключевской (Леха), Роман Прокофьев, Олег Сапфир и Андрей Васильев.
Данные показывают устойчивый интерес жителей региона к аудиоформату, а также к литературе в жанрах нон-фикшн (практическая и мотивационная психология) и фэнтези.