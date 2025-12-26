Культура

Тематический поезд «Тула» устроил викторину для пассажиров на станции «Курская» в Москве

  • 14:25 26 декабря 2025
post-img

Скриншот из видео «Первого Тульского»

Пассажирам тематического поезда, посвящённого Тульской области, в московском метро предлагают проверить знания о регионе и получить гастрономические сувениры, сообщает «Первый Тульский».

Акция проходит на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии и направлена как на жителей столицы, так и на её гостей.

Брендированный состав начал курсировать с конца октября 2025 года и будет работать до апреля. Ожидается, что за это время им воспользуются более 4,5 миллионов человек. Викторина с розыгрышем тематических подарков — часть программы по популяризации туристического потенциала области.

Параллельно масштабная праздничная программа подготовлена и в самой Тульской области. Среди ключевых событий:

Креативная ярмарка «Натворили под Новый год» в кластере «Октава» 27 декабря.

Модный показ шуб «По эпохам» в пространстве «Искра» 5 января.

Фотозона с собачьей упряжкой на Казанской набережной 7 января.

В течение всех каникул гости смогут получить «паспорт туриста», собирать в него памятные штампы за посещение локаций, участвовать в викторинах и получать подарки.

Другие новости

post
Культура

В посёлке Арсеньево после капремонта открылся Центр культуры, кино и досуга

10:50 27 декабря 2025
post
Культура

Тульская область вошла в ТОП-10 регионов по перевыпуску Пушкинских карт

16:45 26 декабря 2025
post
Культура

Названы самые популярные у туляков книги в 2025 году

14:52 26 декабря 2025
post
Культура

В Туле вручили премию «Триумф» лучшим актёрам театрального сезона

10:30 26 декабря 2025

Лента новостей

На новогодних каникулах транспорт в Туле будет ездить как в выходные

16:10

Артист Александр Морозов встретился с узловскими волонтерами

15:50

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

15:12

Эксперты опровергли миф о «новогодних клещах» на ёлках

15:10

Жительница Донского желает бойцам СВО счастливого Нового года и победы

14:46

Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу в праздничную ночь

14:15

Социальные Сети

Рубрики

Новости Тулы и области - последние события сегодня
Возрастное ограничение: 12+

Рубрики

Страницы

Сетевое издание «ti71». Реестровая запись ЭЛ №ФС77-80498. Сетевое издание зарегистрировано 1 марта 2021г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Главный редактор: Крымова Полина Игоревна. Все права на материалы, опубликованные на сайте ti71.ru, принадлежат ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71» и охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения правообладателя. Электронный адрес: ti71@tularegion.org