Тематический поезд «Тула» устроил викторину для пассажиров на станции «Курская» в Москве
- 14:25 26 декабря 2025
Пассажирам тематического поезда, посвящённого Тульской области, в московском метро предлагают проверить знания о регионе и получить гастрономические сувениры, сообщает «Первый Тульский».
Акция проходит на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии и направлена как на жителей столицы, так и на её гостей.
Брендированный состав начал курсировать с конца октября 2025 года и будет работать до апреля. Ожидается, что за это время им воспользуются более 4,5 миллионов человек. Викторина с розыгрышем тематических подарков — часть программы по популяризации туристического потенциала области.
Параллельно масштабная праздничная программа подготовлена и в самой Тульской области. Среди ключевых событий:
Креативная ярмарка «Натворили под Новый год» в кластере «Октава» 27 декабря.
Модный показ шуб «По эпохам» в пространстве «Искра» 5 января.
Фотозона с собачьей упряжкой на Казанской набережной 7 января.
В течение всех каникул гости смогут получить «паспорт туриста», собирать в него памятные штампы за посещение локаций, участвовать в викторинах и получать подарки.