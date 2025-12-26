Транспорт

Туляки лидируют в России по использованию карты «Тройка» в общественном транспорте

  • 14:56 26 декабря 2025
post-img

Фото: Геннадий Поляков

Тульская область является лидером среди российских регионов по активному использованию карты «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте. Доля безналичных платежей с её помощью здесь достигает 99%.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, ежедневно пассажиры из Тульской области совершают более 8,5 тысяч поездок по «Тройке», что в среднем составляет 255 тысяч транзакций в месяц. Регион стал пионером в интеграции местного транспорта с московской билетной системой, начав этот проект ещё в 2020 году.

Для жителей использование карты выгодно: проезд по «Тройке» стоит 36 рублей, а по банковской карте — 38 рублей, что дешевле наличного тарифа в 45 рублей. «Жители Тульской области активно используют карту «Тройка», что позволяет экономить время и средства», — отметила министр транспорта региона Светлана Воскресенская.

