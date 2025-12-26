Гендиректор компании в Алексине оштрафован за игнорирование требований прокуратуры по долгам по зарплате
- 14:14 26 декабря 2025
Генеральный директор ООО «РКСервис» привлечен к административной ответственности за умышленное невыполнение законных требований прокурора. Поводом стало расследование дела о задолженности по заработной плате перед работниками предприятия.
Алексинская межрайонная прокуратура проводила проверку по обращениям сотрудников компании для подготовки исков о взыскании невыплаченных сумм. В рамках проверки у руководителя организации был запрошен пакет необходимых документов, однако в установленный срок он предоставлен не был.
За неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, генеральный директор был наказан по статье 17.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Параллельно с этим прокуратура продолжает работу по защите прав работников. На данный момент в суд уже направлено 9 исковых заявлений о взыскании с «РКСервис» не только самой задолженности по зарплате, но и компенсации за ее задержку, а также возмещения морального вреда. Работа по восстановлению прав трудового коллектива находится на контроле надзорного ведомства.