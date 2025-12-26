Происшествия
Пять человек эвакуированы при пожаре в многоэтажке в Ефремове
- 13:35 26 декабря 2025
Пять человек были эвакуированы в результате возгорания в многоквартирном жилом доме в Ефремове. Пожар произошёл в квартире на шестом этаже дома на улице Комсомольская.
На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Силами одиннадцати сотрудников МЧС России с использованием трёх единиц техники возгорание было ликвидировано на площади трёх квадратных метров.
Причина возникновения пожара в настоящее время устанавливается.
