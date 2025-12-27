В посёлке Арсеньево после капремонта открылся Центр культуры, кино и досуга
- 10:50 27 декабря 2025
В посёлке Арсеньево Тульской области состоялось торжественное открытие районного Центра культуры, кино и досуга после капитального ремонта.
Мероприятие прошло в рамках регионального проекта государственной программы «Развитие культуры и туризма Тульской области».
В ходе работ были полностью обновлены кровля, фасад и все инженерные системы здания. Для обеспечения безопасности установлены современные системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации. Особое внимание уделено созданию доступной среды для маломобильных граждан. Также учреждение получило новое сценическое оборудование и костюмы.
В день открытия для одарённых детей района была организована Губернаторская ёлка, где народный драматический коллектив «Арсинка» представил спектакль «Белоснежка и семь гномов». С наступающими праздниками детей от имени губернатора Дмитрия Миляева поздравила зампред правительства — министр культуры и туризма региона Ольга Гремякова.
После официальной части для юных гостей провели праздничный концерт с участием творческих коллективов Арсеньева и соседних районов. Все дети получили сладкие подарки от главы региона.