Дмитрий Миляев поздравил спасателей Тульской области с профессиональным праздником

  • 09:40 27 декабря 2025
post-img

Фото: правительство Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил сотрудников и ветеранов Главного управления МЧС России по региону с профессиональным праздником.

В обращении глава региона отметил, что на спасателях лежит особая миссия по обеспечению безопасности граждан. «Вы неизменно оказываетесь на передовой, спеша на помощь в трудную минуту: спасаете жизни при пожарах и стихийных бедствиях, устраняете последствия катастроф», — подчеркнул губернатор.

Миляев поблагодарил личный состав за верность призванию, стойкость и самоотверженность. Он обратил внимание, что эта служба требует не только высокого мастерства, но и готовности жертвовать собой ради спасения других.

Губернатор пожелал спасателям здоровья, благополучия, энергии и успехов в их важнейшем труде.

 

