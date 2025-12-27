ЖКХ

В Тульской области усилены работы по уборке снега и обеспечению проезда спецтехники

  • 11:15 27 декабря 2025
post-img

Фото: правительство Тульской области

В связи с усилением снегопада в Тульской области мобилизованы ресурсы для оперативной уборки территорий и обеспечения бесперебойного вывоза твёрдых коммунальных отходов.

Для расчистки дорог задействовали 109 комбинированных дорожных машин и израсходовали более 3700 тонн противогололедных материалов.

Министр жилищного хозяйства и благоустройства региона Олег Дючков провел совещание в режиме видеоконференции с главами муниципалитетов. Основной темой стало обеспечение проезда спецтехники к контейнерным площадкам в условиях снегопада. Все выявленные проблемные участки были оперативно расчищены, доступ восстановлен.

Заместитель министра Кирилл Сорокин лично проинспектировал уборку контейнерных площадок и пешеходных зон. Работы ведутся в усиленном режиме с привлечением необходимой техники и персонала.

Начальник государственной жилищной инспекции Леонид Ивченко проверил готовность управляющих компаний к зимнему содержанию дворов. В распоряжении УК находится 481 единица техники, запасён 2161 тонна пескосоляной смеси, к работам привлечено 2319 сотрудников.

Для оперативного контроля создан специальный чат в мессенджере MAX, где управляющие компании в режиме реального времени отчитываются о проделанной работе, а жилинспекция публикует актуальные метеопрогнозы.

Новости Тулы и области - последние события сегодня
