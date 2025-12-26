За сутки в Тульской области спасатели ликвидировали шесть пожаров
- 11:03 26 декабря 2025
За прошедшие сутки, 25 декабря, на территории Тульской области зафиксировано шесть пожаров и одна авария.
Наиболее крупный пожар произошёл на улице Болдина в городе Щекино, где горел цех по производству сэндвич-панелей. Силами 50 спасателей и 13 единиц техники возгорание ликвидировали на площади 4500 квадратных метров. Из здания заранее эвакуировали 12 человек, пострадавших нет.
Кроме этого, пожарные потушили ещё пять возгораний: в частных жилых домах в Алексине (48 кв. м) и Новомосковске (6 кв. м); в неэксплуатируемом сооружении в СНТ «Велегож парк» Заокского района (48 кв. м); в дачном массиве СНТ «Кондитер» под Тулой, где огонь повредил две дачи и беседку (108 кв. м); автомобиле на улице Колоскова в Щекине.
Во всех случаях обошлось без травм. Для тушения этих происшествий привлекалось от 6 до 14 человек личного состава МЧС.
Также за прошедшие сутки спасатели один раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия в Туле.