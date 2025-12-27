Погода

Суббота в Туле пройдёт снежно и ветрено

  • 09:00 27 декабря 2025
post-img

Фото: Елена Кузнецова

27 декабря в Туле будет теплая погода, местами ожидается снег.

Осадки в виде снега с дождем ожидаются только ночью, а днём без осадков, но небо будет пасмурным.

Температура воздуха в течение дня составит 0 градусов, ночью опустится до -1 градуса.

Временами порывы северного ветра могут достигать 9 м/с.

Давление пониженное - 738 мм рт. ст.

Геомагнитная активность равна 2-м баллам, а ультрафиолетовый индекс отсутствует.

