Суббота в Туле пройдёт снежно и ветрено
- 09:00 27 декабря 2025
27 декабря в Туле будет теплая погода, местами ожидается снег.
Осадки в виде снега с дождем ожидаются только ночью, а днём без осадков, но небо будет пасмурным.
Температура воздуха в течение дня составит 0 градусов, ночью опустится до -1 градуса.
Временами порывы северного ветра могут достигать 9 м/с.
Давление пониженное - 738 мм рт. ст.
Геомагнитная активность равна 2-м баллам, а ультрафиолетовый индекс отсутствует.
